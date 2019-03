MARSEILLE - Vos sessions d'Escape-Game à gagner !

ESCAPE: THE MOVIE

publié le 18/03/2019 à 18:32

Cette semaine, venez tester ESCAPE : THE MOVIE ! Venez vivre une experience unique au coeur de vos films préférés !

De Saw à Jurassic Park, en passant par Indiana Jones & Pirates des Caraïbes, redécouvrez vos films préférés comme si vous y étiez !



Comment jouer ?

Ecoutez Jon entre Midi et 16h sur Fun Radio Marseille, dès que vous entendez le signal du SMASH FUN appeler le 04 91 33 103 1 et gagnez votre session d'Escape Game chez Escape : The Movie !



Comment écouter Fun Radio Marseille ?

Sur l'application Fun Radio (activer géolocalisation)

Sur funradio.fr (activer géolocalisation + désactiver Adblock + cliquer sur Fun Radio Marseille)

Sur un poste de radio vous choisissez la fréquence la plus proche de chez vous :

Marseille / Aix : 99.7 fm | Salon: 99.6 fm