Stages Enfants Sautron Foot Indoor

publié le 30/07/2018 à 13:08

Tu va passer une semaine mémorable de foot en salle Nantes, encadrée par des éducateurs diplômés du foot indoor Nantes et Sautron.

Le stage de foot indoor Nantes dure du lundi au vendredi, en demi-pension (repas du midi & goûter).



Au Programme

– ateliers foot en salle Nantes

– matchs

– après midi quizz foot en salle Nantes

– jeux ludiques (consoles, baby foot, pétanque, molkky, ping-pong, …) et détente

– cérémonie de remise des récompenses au foot indoor Nantes – Sautron

Une tenue officielle kappa offerte à chaque stagiaire du Foot Indoor Sautron Nantes.

Découvre les autres activités et programmes du foot en salle Nantes – ton foot indoor Nantes Sautron préféré…! Bubble-foot, anniversaires, matchs et tournois et bien d’autre encore

Rejoignez notre championnat

Entre 6 et 8 équipes par groupe

– Match de foot aller / retour



– Lundi ou mardi soir

– Match de foot à 19h30, 20h30 et 21h30

– Un match de foot par semaine : 2 x 25 minutes

– Un arbitre à chaque match de foot

– Résultats et classement en live

– Participation à la soirée de clôture

– Chasubles et ballons fournis

places limitées aux 32 premières équipes



Profitez de nos infrastructures toute l'année

– club house

– vestiaires avec douche

– terrains synthétique



2 phases possibles

– Septembre juqu’à janvier

– Février jusqu’à juin



