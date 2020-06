publié le 10/06/2020 à 12:32

Leurs titres sont devenus incontournables. Katchi, Paradise, Rock It, Be Mine, ou bien encore Insane, en seulement cinq années, les deux amis d'enfance originaires de Paris ont su conquérir le cœur d’innombrables internautes et passionné.e.s de musique électro.

Fun Radio soutient Ofenbach depuis leurs débuts, et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de mettre en avant ce duo talentueux dans notre jeu du Double Fun. En effet, dès lors que vous entendez deux titres des deux artistes mixés à la suite, soyez le ou la plus rapide à appeler Fun Radio au 32 28 (0,50€/min + prix d'un appel), et à vous les 1000 euros !

Le groupe français, qui connaît un succès monstre à travers le monde, s'est déplacé à de multiples reprises dans nos locaux. Entretiens avec nos animateurs et animatrices, performances live dans nos studios, les deux artistes connaissent nos locaux par cœur. La rédaction de Fun Radio vous propose de découvrir les meilleurs titres du duo français, mais aussi leurs plus belles interventions dans nos studios.