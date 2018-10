Yéti Race : Le yéti revient à Tignes pour la course la plus déjantée de l’hiver

publié le 10/10/2018 à 18:05

Yéti Race 2018

Cette année encore, le Yéti le plus sportif des Alpes n’a pas ménagé ses efforts pour mettre à l’épreuve les traileurs et traileuses. À mi-chemin entre course à obstacles et trail, la Yéti Race est disputée sur un parcours de 10km entièrement recouvert de neige, avec 500 mètres de dénivelé positif et ponctué d’épreuves dont seule la créature velue a le secret. Force, endurance, agilité, précision et entraide seront nécessaires pour venir à bout de cette course hors norme, qui se court cette année par équipe de 2 ou de 4.



Nouveauté cette année :

Si vous vous sentez l’âme d’un compétiteur, vous pouvez vous inscrire dans l’une des deux vagues « élite » chronométrées (limitées à 200 inscrits) ou prendre l’option « fun », sans pression de temps. Que vous soyez traileurs de l’extrême ou joggeur du dimanche, il y a forcément une bonne raison de participer !

Alors, prêts à venir défier le Yéti ? Tentez de gagner vos places et rendez-vous le 25 novembre à Tignes !



