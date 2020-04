publié le 02/04/2020 à 12:47

À l'occasion de son anniversaire, Fun Radio vous invite à (re)découvrir les meilleurs passages du DJ producteur aux tubes planétaires sur notre antenne. How We Party, All Around The World (La La La), Won't Stop Rocking, l'artiste qui cumule quelques centaines de millions de vues sur YouTube est intervenu à de multiples reprises dans nos locaux.

Entre interviews avec nos animateurs (Bruno Guillon, JB) et mix (à Amsterdam lors des Fun Radio DJ Awards, ou bien en Belgique, lors de Tomorrowland), R3hab est un habitué de notre antenne et de nos studios. Le DJ s'est même produit sur la prestigieuse scène de l'AccorHotels Arena lors de la première édition de Fun Radio Ibiza Experience, en 2016.

Pour découvrir les plus beaux moments, parfois drôles, du DJ, il vous suffit de lancer la playlist que nous lui avons consacrée, située au-dessus.