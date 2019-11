publié le 06/11/2019 à 09:59

Vous l'avez certainement entendu cette année. Le Britannique Jax Jones, l'un des spécialistes de la House Music à l'anglaise, nous a régalé toute l'année, notamment avec son projet Europa et son titre All Day And Night aux côtés d'un certain Martin Solveig.

Le DJ / producteur de 32 ans sera l'invité du Before Party Fun ce jeudi 7 novembre aux côtés de JB et Alex Wat pour une interview exclusive suivi d'un mix. Avec plus de 862 millions de vues enregistrées sur sa chaîne YouTube, et plus de 15 millions de singles vendus, l'artiste fait partie des grands noms de la scène électro.



Jax Jones sur Fun Radio

Le Londonien, qui a percé en 2014 suite notamment à sa rencontre avec son compatriote Duke Dumont, vient de sortir son album Snacks remplie de belles collaborations avec Bebe Rexha, Tove Lo ou encore donc Martin Solveig.