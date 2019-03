Bruno dans la Radio is everywhere !

publié le 22/03/2019 à 10:03

A partir du 22 mars 2019, retrouvez Bruno dans la radio sur M6, W9 et 6ter avec un film de 30 secondes qui permet de faire partager l’expérience de la matinale dans sa richesse et sa générosité où Bruno Guillon et sa bande nous entraînent dans un rythme effréné comme ils le font chaque matin de 6h à 9h.



Ce film, véritable ode à la joie illustre toute la richesse des rendez-vous proposés par la matinale du Jeu des 30 secondes à La chanson du Jour en passant par le jeu culte Bruno paye tes factures.

8E SAISON POUR LA FAMILLE “BRUNO DANS LA RADIO”

Bruno dans la Radio, c’est la matinale familiale et festive de Fun Radio, animée par Bruno Guillon et toute sa joyeuse équipe : Christina, Elliot et Grégory.

Avec près de 1,5 millions d’auditeurs chaque jour*, Fun Radio est la deuxième matinale musicale de France !

*source : Médiamétrie 126 000, Novembre-décembre 2018, lundi-vendredi, 6h-9h, Fun Radio 13 ans et +, AC Milliers