Bruno fête Noël avec toutes les équipes de Fun Radio !

publié le 10/12/2020 à 15:22

Un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. Afin de fêter dignement Noël, notre antenne vous invite à écouter, vendredi 18 décembre à partir de 20 heures, une émission spéciale, présentée par Bruno Guillon, et dans laquelle se succéderont plusieurs animateurs et animatrices de Fun Radio.

Le but ? Vous divertir jusqu'à minuit, au travers de différents jeux, séquences drôles, invités spéciaux et autres surprises, avec l'ensemble de la famille Fun Radio. L'émission, filmée, sera à suivre sur notre page Facebook, mais également notre chaîne Twitch.

Vous retrouverez ainsi vos animateurs et animatrices préféré.e.s : Bruno Guillon, Christina, Karina, Grace, Pino, Mikka, Vacher, Anne-So, Niko, Alice, Karel, JB, Justine, Alex Wat, Matt, Morgan, Greg et Jérôme. Toutes et tous tenteront de récolter un maximum de dons pour le Secours populaire.