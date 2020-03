publié le 07/03/2020 à 19:00

Un line-up exceptionnel pour un show méchamment incontournable ! Pour cette nouvelle édition d’Electroland, Disneyland® Paris a vu les choses en grand. En témoignent les noms des différents artistes présents.

Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix, Martin Solveig, Lost Frequencies, Brooks, Boris Way, Mattn ou bien encore Siggy Smalls viendront mixer leurs plus grands morceaux et feront trembler les murs du Parc Walt Disney Studios® les 3 et 4 juillet 2020.

Pour assister à cet événement d’exception, il vous suffit de réserver vos places dès maintenant en cliquant sur ce lien. D'autres artistes viendront compléter le line-up.. Restez connecté !