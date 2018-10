Fun Radio DJ Awards 2018

publié le 18/10/2018 à 17:57

Cette année encore, les DJs les plus influents de la planète se réunissent tous à l'Amsterdam Dance Event (ADE) le rendez-vous incontournable de l’Electro du 18 au 21 octobre 2018.



Pendant ces 4 jours intensifs, Fun Radio vous propose de vivre l’événement comme si vous y étiez lors d'une émission, spéciale de 16h à 20h en direct notre antenne. Jonas Blue, Bob Sinclar, Sam Feldt, Don Diablo, Hugel et bien d'autres encore se succèderont pendant ces quatre jours au micro de JB et Adrien Toma, .

Et toujours en direct d'Amsterdam, JB et Adrien Toma, les DJ résidents de Fun Radio remettront les prix aux Djs. Ce sera à suivre en direct sur Fun Radio, en live et sur tous les réseaux sociaux ce vendredi 19 octobre à partir de 17h.



Les récompenses seront attribuées dans six catégories : meilleur DJ français, meilleure révélation française, meilleur DJ international, meilleure révélation internationale, meilleur single dance, meilleur remix

Meilleur DJ Français

David Guetta / DJ Snake / Martin Solveig / Bob Sinclar / Feder / Kungs / Petit Biscuit / Ofenbach

Meilleur Révélation Française

Hugel / Boris Way / Aslove / Lude / Mercer / Kimotion

Meilleur DJ International

Martin Garrix / Calvin Harris / KSHMR / Axwell /\ Ingrosso / Dimitri Vegas & Like Mike / Armin Van Buuren / Don Diablo / Kygo

Meilleure Révélation Internationale

Sunnery James & Ryan Marcianno / Timmy Trumpet / James Hype / Sigala / Marshmello / Salvatore Ganacci

Meilleur single dance

Calvin Harris feat. Dua Lipa - One Kiss / David Guetta x Martin Garrix - Like I Do / Axwell /\ Ingrosso – Dreamer / Armin van Buuren - Bla Bla Bla / Zedd - The Middle / Kygo - Remind me to forget

Meilleur Remix

Marshmello & Anne Marie - Friends (R3hab Remix) / Charlie Puth - Attention (Bingo Players Remix) / MC Fioti – Boom Boom Tam Tam (Jonas Blue Remix) / El Professor - Bella Ciao (Hugel Remix) / Calvin Harris x Dua Lip - One Kiss (Oliver Heldens Remix) / Ed Sheeran - Happier (Tiesto Remix)



Et samedi 20 octobre, de 23H à 4H Fun Radio diffusera en exclusivité et vidéo le festival AMF.