Fun Radio DJ Awards 2018 : découvrez le palmarès

Lost Frequencies en interview et en mix dans Fun Radio à Amsterdam

publié le 19/10/2018 à 19:00

Après avoir voté pour vos DJs préférés pendant plus d'un mois, le moment est venu de remettre les prix aux artistes. Cette année encore, c'est en direct de l'Amsterdam Dance Event, ce vendredi 19 octobre de 17h à 19h qu'a eu lieu la cérémonie de remise des prix des Fun Radio DJ Awards. C'est JB et Adrien Toma qui ont eu le plaisir de remettre les trophées aux heureux gagnants.



Le palmarès des Fun Radio DJ Awards 2018

- Meilleur DJ Français : DJ SNAKE

- Meilleur Révélation Française : Hugel

- Meilleur DJ International : Armin Van Buuren

- Meilleur Révélation internationale : Marshmello

- Meilleur Remix : Hugel

- Meilleur Single Dance : David Guetta et Martin Garrix pour Like I Do

- Meilleur DJ sur Instagram : Martin Solveig

- Meilleur club : HÏ