Fun Radio fête la musique avec le Mix Marathon

publié le 18/06/2019 à 17:38

Vendredi 21 juin 2019 pour la deuxième année consécutive Fun Radio transforme la station en dancefloor géant avec un line-up composé de Dj’s stars et Dj’s résidents qui se succéderont aux platines dans les studios de Fun Radio.



Au programme 15h de mix non-stop de 9h à minuit avec aux platines Martin Solveig, Petit Biscuit, Henri PFR, Aslove, Boris Way, Chuck Wonderland, Lude, Sound Of Legend, Kimotion, Nils Van Zandt et aussi Elliot, Adrien Toma, Mico C, Alex Watt et Matt de Fun Radio.

MIX MARATHON 2019

Des mix exclusifs à suivre toute la journée en direct à l’antenne, sur Funradio.fr et sur la page Facebook de Fun Radio.