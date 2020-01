"Fun Radio Ibiza Experience 2020" : découvrez le nom du troisième artiste présent

publié le 23/01/2020 à 08:23

Les deux frères régaleront le public. Showtek est le troisième artiste confirmé pour Fun Radio Ibiza Experience 2020. Le groupe, composé de Wouter et Sjoerd Janssen, sera présent pour cette cinquième édition de notre évènement phare.

Booyah, Bad, We Like To Party, Sun Goes Down, vous avez forcément entendu leurs morceaux. En près de 20 ans de carrière, le duo a su enchaîner les collaborations avec des artistes internationaux. David Guetta, Chris Brown, Tiësto, ou bien encore deadmau5, ils ont tous côtoyé les deux frères.

Ils succèderont ainsi à KSHMR, Afrojack, Sunnery James, Ryan Marciano, Timmy Trumpet, W&W et Jonas Blue. Si vous souhaitez aller applaudir Showtek et vivre une soirée exceptionnelle à l'AccorHotels Arena le 3 avril prochain, il vous suffit de réserver vos places sur le site Funradioibizaexperience.fr.

La rédaction vous recommande