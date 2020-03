Fun Radio Ibiza Experience 2020, reporté au 19 novembre 2020

publié le 05/03/2020 à 19:58

C'est avec beaucoup de tristesse et le cœur lourd que Fun Radio vous annonce que dans le contexte actuel nous sommes contraints de reporter notre cinquième édition de Fun Radio Ibiza Experience.

Le Ministère des Solidarités et de la Santé, dans un arrêt publié ce jour, a pris la décision d'interdire "tout rassemblement mettant en présence de manière simultanée plus de 5.000 personnes en milieu clos sur le territoire national jusqu'au 31 mai 2020".

Notre événement phare, initialement prévue le 3 avril 2020, à Paris l'AccorHotels Arena est donc reporté au jeudi 19 novembre. Dans ces circonstances exceptionnelles, Fun radio et Hi Ibiza conservent les mêmes ambitions artistiques pour le show qui aura lieu en novembre prochain et tiennent à remercier chaleureusement le public et les artistes pour leur fidélité et leur enthousiasme sur cette cinquième édition.

Informations pratiques : tous les billets pour la date initiale (3 avril) restent valables pour le jeudi 19 novembre 2020. Toutefois, les spectateurs qui le souhaiteraient peuvent obtenir le remboursement intégral de leur billet, jusqu'au 3 juillet 2020, auprès du réseau ou du point de vente où ils l'ont acheté.

La rédaction vous recommande