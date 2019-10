Gagnez vos places pour le Party Fun Live de Lille avec Petit Biscuit, The Avener et Aslove

publié le 11/10/2019 à 15:52

Party Fun Live, est le premier événement dance/électro organisé par Fun Radio, qui part à la rencontre de ses auditeurs dans toute la France, tout au long de l’année. Pour cette première édition de la saison 2019/2020, les auditeurs de Fun Radio ont rendez-vous, jeudi 24 octobre à Lille depuis le Chapitô, avec un line-up de choix : The Avener / Petit Biscuit / Aslove.

Diffusé en direct depuis le Chapitô à Lille, JB et Alex Wat animeront et mixeront Le Before Party Fun de 19h à 20h.

Gagnez vos places cette semaine en écoutant Jayson sur Fun Radio Dunkerque, ou jouez en cliquant ici

Party Fun Live Lille

The Avener

Tristan Casara, de son vrai nom, entame une formation de musique classique et de jazz au conservatoire dès l'âge de 11 ans. C'est à l'adolescence que le Niçois, féru de piano, se tourne vers la musique électronique et plus particulièrement la deep house, jusqu'à devenir DJ résident au reconnu High Club sur la Promenade des Anglais. Sa carrière décolle réellement grâce à son tube "Fade Out Lines", en tête des charts dans plusieurs pays européens. Sa nouvelle track "Beautiful" cartonne, elle, en ce moment notamment sur Fun Radio.



Petit Biscuit

Natif de Rouen en 1999, Mehdi Benjelloun alias "Petit Biscuit" apprend très jeune à jouer de plusieurs instruments (violoncelle, guitare, piano). Comme de nombreux adolescents de sa génération, c'est seul et dans sa chambre qu'il apprend l'usage de logiciels de mixage. Ses premières compositions mélodiques et planantes sont rapidement remarquées par des chaînes de streaming musical, jusqu'au carton planétaire "Sunset Lover" en 2015. Une tournée de Zénith et un live à Coachella pour couronner le tout.



Aslove

DJ, auteur-compositeur, producteur et musicien, Guillaume Banet, plus connu sous son alias « Aslove » plonge dans l’univers de la musique électronique en découvrant l’iconique duo français Justice en 2008. Il devient résident au sein d’une boîte de nuit de sa région, et intègre une école de DJ à Lyon en 2014. Ses remix de titres comme celui de Katy Perry « Bon Appétit » lui donne une belle visibilité. En 2019, Aslove décide de sortir un titre par mois, avec au bout, la sortie de son premier album.



