GAGNEZ VOTRE SEJOUR AU DOMAINE DE FALGOS

publié le 03/04/2019 à 12:34

Un séjour dans un cadre idyllique, ça vous chauffe ?



> Golf Falgos - Vidéo Introduction



Direction les Pyrénées Orientales, à Saint Laurent de Cerdans au Domaine de Falgos !

Dans cet Hôtel 3 étoiles, vous allez avoir accès au Golf (avec mise à disposition du matériel), au Spa, à la Piscine Chauffé, au Sauna, au Hammam, aux Jacuzzis, à la Salle de fitness...

Gagnez votre séjour avec 2 nuits chambre double avec petit-déjeuné et le "Moment Zen en duo" !



Du lundi au vendredi, écoutez Fouco sur Fun Radio Méditerranée entre 12h et 16h, dès que vous entendez le signal du Smash Fun, soyez le ou la plus rapide à appeler le 04 67 602 625 !