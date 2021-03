publié le 05/03/2021 à 12:26

Un retour attendu. Justin Bieber a dévoilé ce vendredi 5 mars une nouvelle chanson événement qui ravira ses plus fidèles fans. Intitulée Hold On, celle-ci marque son grand retour sur le devant de la scène musicale. Absent des studios depuis presque un an - son dernier album Changes étant sorti le 14 avril 2020, l'artiste de 28 ans compte bien faire danser de nouveau les foules.

Le morceau, très pop et particulièrement prenant, est issu de son futur album Justice, dont la sortie est prévue le 19 mars. Un titre évocateur pour le chanteur puisqu'il souhaite à travers ce disque converser avec le public et ainsi mettre en lumière les problèmes d'injustices présents dans le monde.

" À une époque où il y a tellement de mal avec cette planète brisée, nous aspirons tous à la guérison et à la justice pour l’humanité. En créant cet album, mon objectif est de faire de la musique qui apportera du réconfort, de créer des chansons auxquelles les gens pourront s'identifier et se connecter afin qu'ils se sentent moins seuls. La souffrance, l'injustice et la douleur peuvent laisser les gens se sentir impuissants. La musique est un excellent moyen de se rappeler que nous ne sommes pas seuls (...). Je sais que je ne peux pas simplement résoudre l'injustice en faisant de la musique, mais je sais que si nous faisons tous notre part en utilisant nos dons pour servir cette planète et les uns les autres, nous sommes d'autant plus proches d'être unis", a-t-il écrit sur son compte Instagram.

"Hold On" : un clip vidéo très cinématographique

La chanson, dévoilée ce vendredi 5 mars, est accompagnée d'un clip vidéo, très cinématographique, mettant en lumière l'histoire tragique d'un couple, celui de Justin Bieber et sa copine (interprétée par l'actrice américano-taïwanaise Christine Ko), qui lutte contre la maladie. Pendant les cinq minutes de vidéo, on suit la star canadienne se la jouant braqueur afin de financer le traitement de sa dulcinée, frappée par un cancer. Réalisé par Colin Tilley, le clip aura de quoi vous procurer un petit pincement au cœur.