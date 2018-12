et Bertrand Laidain

publié le 18/12/2018 à 15:28

A partir du 10 décembre, toute la famille Fun Radio a donné rendez-vous à ses auditeurs pour faire la fête ! Des invités, des surprise, de l’interactivité et du partage... L’édition 2018 du Christmas Tour a offert aux auditeurs de Fun Radio des moments exceptionnels !





Les émissions phares de Fun Radio se sont délocalisées pour des émissions en direct et en public à Rennes, Rouen et Bordeaux pour finir en beauté en région parisienne au sommet de la Grande Arche de la Défense avec une programmation exceptionnelle de DJs.

Vendredi 14 décembre, pour la dernière date du Christmas Tour, Adrien Toma, Mico C, Ofenbach, Kimotion, Hugel et Lude ont mixé sur la scène du Party Fun Live, à La Grande Arche de Paris La Défense, retransmis en Direct sur Fun Radio.



