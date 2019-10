PARTY FUN LIVE - Petit Biscuit x The Avener

publié le 02/10/2019 à 17:33

Party Fun Live, est le premier événement dance/électro organisé par Fun Radio, qui part à la rencontre de ses auditeurs dans toute la France, tout au long de l’année. Pour cette première édition de la saison 2019/2020, les auditeurs de Fun Radio ont rendez-vous, jeudi 24 octobre à Lille depuis le Chapitô, avec un line-up de choix : The Avener / Petit Biscuit / Aslove.

Diffusé en direct depuis le Chapitô à Lille, JB et Alex Wat animeront et mixeront Le Before Party Fun de 19h à 20h.

Les auditeurs peuvent réserver leurs invitations gratuites à partir du 3 octobre à 7h00 pour assister à ce Party Fun Live de 19h à minuit.

