6 morts dans l'Aude, records de chaleur en Lorraine : l'actu de ce lundi 15 octobre 2018

publié le 15/10/2018 à 09:15

L'Aude est en vigilance rouge ce matin. En cause : les fortes pluies et les orages. 6 personnes sont décédées dans le départements. Des axes routiers sont coupés. Les transports scolaires sont suspendus à Carcassonne.



Des marches pour le climat ont eu lieu ce week-end en Lorraine. A Nancy, 500 personnes se sont rassemblées samedi place d’Alliance. Ils étaient plus d’un millier à Metz. Et les manifestations ont eu lieu sous le soleil avec des températures estivales. Des records ont été battus samedi : 27,1°C à Nancy, 26,4°C à Metz, 26,1°C à Épinal. Des températures en près de 10 degrés au-dessus des normales de saison.



Eric Pensalfini a été élu nouveau patron Les Républicains en Meurthe-et-Moselle. Le maire de Saint-Max a été élu ce week-end à une très large majorité face à Thibaut Bazin, député de la 4eme circonscription. Il succède à Jacques Lamblin.





Près de 3 000 personnes ont participé hier à la marche course d'Octobre Rose à Mont-Saint-Martin pour la lutte contre le cancer du sein dans le Pays-Haut.