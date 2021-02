L'actualité, les jeux, les vidéos et réseaux sociaux de Fun Radio Atlantique

publié le 08/02/2021 à 11:00

Retrouvez chaque semaine toute l'actualité de Fun Radio Atlantique sur sa page Facebook!

Jouez, likez et partagez les publications pour participer aux derniers jeux concours de Fun Radio Atlantique, et tenez vous informés de toute l'actualité de la région, des jeux et l'univers Fun Radio!



- Instagram: @CorentinRadio (Retrouvez les photos, la story et discutez avec la team Fun Radio Atlantique)

Pas de radio à la maison? Pas de problème! Téléchargez l'application Fun Radio sur Android et Ios, puis sélectionnez votre ville (Nantes ou Saint-Nazaire) pour être sûr de ne pas louper les jeux avec Corentin, et les dernières news du Pays Nantais !



Fun Radio Atlantique, 103.4 à Nantes et 103.6 à Saint-Nazaire!