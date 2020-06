C'est l'été! Gagnez 200€ grâce au K-No Club

publié le 19/06/2020 à 16:00

Toute cette semaine, Fun Radio Atlantique et le K-NO Club de Plessé vous offrent 200 € à dépenser dans tous les commerces Plein Centre de Nantes!

Le club K-No de Plessé, le monde de la nuit, les commerces de proximités ont subits la crise que nous avons tous traversés.

Pour l'instant votre club de Plessé est fermé, et à décidé de rester porte close, tant que les conditions sanitaires ne permettront pas de profiter pleinement d'une soirée en club sans trop de contraintes. Nous vous tiendrons informés sur Fun Radio Atlantique de la réouverture du K-No, afin de pouvoir revenir faire la fête en club, "comme avant"!

Plein centre Nantes JUIN 2020

Mais ce n'est pas parce que le K-No est fermé, qu'ils n'ont pas eu envie de vous faire plaisir malgré tout! Cette semaine avec Corentin, vous allez pouvoir gagner 200 € à dépenser sur tous les commerces de proximités PLEIN CENTRE de Nantes! De quoi soutenir les commerces du centre, mais aussi et surtout: Se faire PLAISIR!

Découvrez ici la liste de tous les commerces PLEIN CENTRE de Nantes qui vous accueilleront pour votre shopping.

Comment gagner?

Écoutez Corentin entre midi et 16h toute la semaine sur Fun Radio!

Dès que vous entendez le signal du SMASH FUN, soyez les plus rapides à appeler le numéro gratuit:

> 02 40 08 06 06 et gagnez 200€ de bons d'achats PLEIN CENTRE!

Pour augmenter ses chances de gagner? Likez et partagez la publication sur le Facebook de Fun Radio Atlantique!

Comment écouter?

En voiture, chez vous, à la plage ou au travail:Que vous soyez à Saint Nazaire, en Pays Nantais, ou sur la Côte Atlantique, écoutez Fun Radio Atlantique depuis votre radio, sur le 103.4 (Nantes) et 103.6FM (Saint Nazaire)!

Modalités de jeu:

Fin de l'opération le vendredi 26 Juin 2020.

1- Si le lot est à récupérer physiquement, il restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Atlantique se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.2- Seul une personne habitant sur la zone de diffusion de Fun Radio Atlantique [103.4 et 103.6FM], et n'ayant pas remporté un lot dans les 2 derniers mois pourra remporter son lot. Une pièce justificative pourra être demandée.