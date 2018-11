CLAIRE ET SACHA DE MONTPELLIER : LE TOUR DU MONDE

publié le 08/11/2018 à 18:02

Le 12 Novembre 2018, Claire et Sacha quittent Montpellier pour faire le tour du Monde !

> INTERVIEW AVANT LE DEPART Crédit Image : dailymotion | Date : 08/11/2018



Pendant 12 mois, vous allez découvrir 16 pays grâce à eux !

Forcément, Fun Radio Méditerranée, la radio des montpelliérains, est partenaire de ce voyage.

Tous les mois, vous découvrirez ici une interview avec Claire et Sacha ! On les aura par téléphone pour faire le point, pour parler du pays visité, de ce qu'ils vivent au quotidien et des futures destinations !



Claire à 23 ans, elle est Youtubeuse.

> MON ÉQUIPEMENT POUR UN AN DE VOYAGE (tour du monde)

Sacha est professeur d'EPS et à 24 ans.

Instagram "Our Next Travel"

Crédits : Our Next Travel



Ensemble, il se sont lancé le projet de voyager avec le regard d'un montpelliérain.

En plus de cette expérience, ils auront pour but de mettre en lumière le respect des êtres vivants et des possibilités culinaires pour les végétariens pendant un voyage.





Suivez Claire sur Youtube - Facebook - Twitter - Instagram

Suivez Sacha sur Facebook - Twitter - Instagram



ITINERAIRE :



Japon

Novembre 2018 (A venir)

Thaïlande

Décembre 2018

Laos

Janvier 2019

Vietnam

Janvier-Février 2019

Cambodge

Février 2019

Malaisie

Mars 2019

Singapour

Mars 2019

Indonésie

Avril 2019

Australie

Avril - Mai 2019

Nouvelle-Zélande

Mai - Juin 2019

Chili

Juin 2019

Argentine

Juillet 2019

Bolivie

Juillet 2019

Pérou

Juillet - Août 2019

Costa Rica

Août 2019

Etats-Unis

Septembre - Octobre 2019

Retour à Montpellier prévu pour Octobre 2019