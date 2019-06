DECOUVREZ LES NOUVEAUX TALENTS MONTPELLIERAINS

publié le 17/06/2019 à 16:36

Ils sont nés ou ont grandis dans le sud, découvrez ces artistes "locaux" sur Fun Radio Méditerranée !



Téo B a grandi à Aix-en Provence.

Il a commencé la musique à l'âge de 13 ans et aujourd'hui son premier album compte plus de 600 000 écoutes !

On parle de son enfance dans le sud et de son nouveau morceau.



Téo B

> ITW TEO B Durée : 09:56 | Date : 13/06/2019

Üm et Tisha sont arrivés dans le sud à l'enfance. Ils bossent en ce moment sur un nouveau projet.

Découvrez "Get You" le nouveau morceau !



Üm et Tashi

> ITW TISHA UM Durée : 12:44 | Date : 13/06/2019

