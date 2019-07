Découvrez Nigloland, un des meilleurs Parc d'attraction de l'est

publié le 05/07/2019 à 16:00

Toute cette semaine, Fun Radio Belfort vous offre vos billets d'entrées pour le Parc d'Attractions Nigloland!

4 invitations pour le Parc Nigloland, l'un des meilleurs parc d'attractions en France entre Troyes et Chaumont !

39 attractions vous attendent pour petits et grands, de somptueux spectacles, et pleins de surprises à découvrir tout au long de votre séjour!



> Drone Racer VS Roller Coaster / Nigloland

Comment gagner?

Écoutez Corentin entre midi et 16h toute la semaine sur Fun Radio!

Dès que vous entendez le signal du SMASH FUN, soyez les plus rapides à appeler le numéro gratuit:

> 03 84 904 500 et gagnez 4 entrées dans le Parc Nigloland pour emmener qui vous voulez avec vous!

Pour augmenter ses chances de gagner? Parlez-en à vos amis, likez et partagez la publication sur le Facebook de Fun Radio Belfort!

Comment écouter?

En voiture, chez vous, ou au travail:Que vous soyez à Lure, sur l'Aire Urbaine, dans le Sundgau ou en frontière Suisse près de Delle et Porrentruy, écoutez Fun Radio Belfort UNIQUEMENT depuis votre radio, sur le 100FM!

Besoin de + d'infos?

Infos et renseignements sur le site de Nigloland

ADRESSE:

27 Rue de la Vallée du Landion

10200 Dolancourt

- Page Facebook: Page Fun Radio Belfort (Tenez vous informés de toute l'actualité de la région, des jeux et l'univers Fun Radio)

- Instagram: @CorentinRadio (Retrouvez les photos, la story et discutez avec la team Fun Radio Belfort)

Bonus: Marion et Anne-So testent Nigloland!

> L'EQUIPE EN MODE FRAGILE A NIGLOLAND

Prêt, feu... SMASH !





Le son dancefloor à Belfort, c'est Fun Radio, 100FM!



Modalités de jeu:

Fin de l'opération le vendredi 12 juillet 2019.

1- Le lot restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Belfort se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.

2- Seul une personne habitant sur la zone de diffusion de Fun Radio Belfort-Montbéliard [100FM], et n'ayant pas remporté un lot dans les 2 derniers mois pourra remporter son lot. Une pièce justificative pourra être demandée.

L'équipe de l'émission vous recommande