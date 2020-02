Découvrez Omikuji Spa & institut à Rezé pour la Saint Valentin

publié le 07/02/2020 à 16:00

Toute cette semaine, Fun Radio Atlantique et Omikuji Spa & institut vous offrent votre massage ou votre parcours spa, le cadeau IDÉAL pour une belle Saint Valentin inoubliable avec votre moitié.e !



Omikuji SPA & Institut Saint-Valentin

Pour déclarer votre flamme à votre amour, rien de mieux que la Saint Valentin. Et pour l'occasion, nous avons sélectionné une magnifique adresse à la porte de Nantes, à Rezé:

Omikuji Spa & institut !

Calme, douceur, sérénité, confort... Tout est réuni pour passer un doux moment. En plus, toute la semaine c'est VOUS qui allez choisir votre cadeau:

Si vous préférez les massages, vous allez avoir le choix entre:

- Un massage du visage "escapade détente ancestrale" de 30 minutes ;

- Un massages du dos "escapade senaka dos" de 30 minutes ;

Et si vous préférez la chaleur de l'eau et la douceur des bulles, optez pour le parcours spa privatisé d'une heure pour 2 personnes à gagner ce vendredi!

Avec ces beaux cadeaux, nous sommes sûrs de faire chavirer le cœur de votre élu.e!

Comment gagner?

Écoutez Corentin entre midi et 16h toute la semaine sur Fun Radio!

Dès que vous entendez le signal du SMASH FUN, soyez les plus rapides à appeler le numéro gratuit:

> 02 40 08 06 06 et gagnez: votre massage ou votre parcours spa !*

Pour augmenter ses chances de gagner? Likez et partagez la publication sur le Facebook de Fun Radio Atlantique!

Rajoutez Corentin sur instagram: @CorentinRadio pour plus d'informations.

Comment écouter?

En voiture, chez vous, ou au travail:Que vous soyez à Saint Nazaire, en Pays Nantais, ou sur la Côte Atlantique, écoutez Fun Radio Atlantique depuis votre radio, sur le 103.4 (Nantes) et 103.6FM (Saint Nazaire)!

Retrouvez tous nos réseaux sociaux:

- Page Facebook: Page Fun Radio Atlantique (Tenez vous informés de toute l'actualité de la région, des jeux et l'univers Fun Radio)

- Page Facebook: Page Corentin FunRadio (Retrouvez votre animateur en Loire-Atlantique)

- Twitter: @CorentinRadio (Likez et retweetez Corentin en pays de la Loire)





Bonne détente avec Fun Radio Atlantique!



Modalités de jeu:

Fin de l'opération le vendredi 14 Février 2020.

*Dans la limite des stocks disponibles. Les gagnants auront le choix parmi les dotations restantes. Les massages sont à gagner du lundi au jeudi. Vendredi 14 Février, le parcours Spa en duo sera mis en jeu. Fun Radio Atlantique se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.2- Seul une personne habitant sur la zone de diffusion de Fun Radio Atlantique [103.4 et 103.6FM], et n'ayant pas remporté un lot dans les 2 derniers mois pourra remporter son lot. Une pièce justificative pourra être demandée.