Emmanuel Macron en Lorraine en novembre, Ugo Humbert qualifié au Moselle Open : l'actu de ce mercredi 19 septembre 2018

publié le 19/09/2018 à 09:44

Emmanuel Macron sera en Lorraine pour le centenaire de la fin de la Première Guerre Mondiale. Le chef de l'Etat passera 4 jours dans le Grand Est entre le 4 et le 7 novembre. Il sera notamment à Morhange et Pont-à-Mousson. Il se rendra également à Verdun.





Une opération escargot est prévue samedi sur l’A31. Plusieurs associations organisent une manifestation entre Florange et Kanfen. Objectif : s’opposer au projet d’A31 bis. Un péage pourrait être mis en place au nord de Thionville. Le cortège partira à 13h30 à Florange. Des ralentissements sont donc prévus entre dans le sens Florange-Kanfen entre 14h et 15h puis dans l’autre sens de 15h à 16h.. La concertation publique doit commencer dans quelques jours.

Ugo Humbert est qualifié au Moselle Open à Metz. Le messin a franchi le premier tour du tournoi après avoir battu l’australien Bernard Tonic 6-7, 6-3, 6-4. C’est la première fois que le jeune homme se qualifie pour le 2eme tour d’un tournoi en Grand Prix. De son côté, Jo Wilfried Tsonga a été éliminé.