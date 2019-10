Gagnez un an de coiffure avec la Maison Boëme à Nantes

publié le 04/10/2019 à 16:00

Toute cette semaine, Fun Radio Atlantique et la Maison Boëme vous offrent un an de beauté!

C'est la maison spécialiste pour prendre soin de vos cheveux avec beaucoup de soins. Que vous choisissiez une coloration, une coupe, un massage, un gommage ou encore un maquillage, l’équipe exigeante vous prodigue des soins experts et des conseils personnalisés.

Et c'est un salon qui n'hésite pas à utiliser la technologie au service de votre cheveu: Pour parfaire le diagnostic Coiffure, la maison Boëme utilise la caméra connectée Kérascan, qui permet d’analyser avec précision le cheveu et le cuir chevelu, pour proposer le soin le plus adapté.

Maison Boëme

Venez profiter pendant toute une année des Bienfaits de BOËME !



Une année de Beauté sur mesure :

Les soins seront entièrement personnalisés, en fonction du diagnostic précis de départ.

(pour femmes, futures mamans et hommes)

3 séances COIFFURE

Comprenant :

1- Consultation cheveu avec la caméra connectée Kérascan

2- Recommandation de soin beauté personnalisé Kérastase

3- Shampoing, modelage, coupe et coiffage

4- Coloration ou mèches, effet lumière et patine

+ 4 séances COIFFAGE : Shampoing, modelage, coiffage ou attache

Les 4 séances COIFFAGE seront réalisées entre les séances COIFFURE.

+ 1 séance ESTHETIQUE :

1- Soin du visage Découverte (Cosmétique Dr. Hauschka)

2- Maquillage Révélation Beauté du visage (maquillage complet jour / soir) - Cosmétique Dr. Hauschka

3- Manucure et pose de vernis (Cosmétique Manucurist)

+ 1 séance DETENTE :

Soin KANWA : modelage du corps japonais, habillé et sans huile. Tonus et souplesse, stimulation énergétique immédiate.

Conditions:

Être âgé(e) de 18 ans minimum.

Réaliser la séance ESTHÉTIQUE le même jour qu’une séance COIFFURE, et autoriser de vous faire photographier.

Autorisation la diffusion de votre image pour les besoins de la communication de BOËME (réseaux sociaux, plaquette de présentation, site internet: maison-boeme.fr).



Comment gagner?

Écoutez Corentin entre midi et 16h toute la semaine sur Fun Radio!

Dès que vous entendez le signal du SMASH FUN, soyez les plus rapides à appeler le numéro gratuit:

> 02 40 08 06 06 et gagnez 1 an de coiffure à la Maison Boëme!

Pour augmenter ses chances de gagner? Likez et partagez la publication sur le Facebook de Fun Radio Atlantique!

Comment écouter?

En voiture, chez vous, à la plage ou au travail:Que vous soyez à Saint Nazaire, en Pays Nantais, ou sur la Côte Atlantique, écoutez Fun Radio Atlantique depuis votre radio, sur le 103.4 (Nantes) et 103.6FM (Saint Nazaire)!

Modalités de jeu:

Fin de l'opération le vendredi 11 Octobre 2019.

1- Si le lot est à récupérer physiquement, il restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Atlantique se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.2- Seul une personne habitant sur la zone de diffusion de Fun Radio Atlantique [103.4 et 103.6FM], et n'ayant pas remporté un lot dans les 2 derniers mois pourra remporter son lot. Une pièce justificative pourra être demandée.

3- Offre nominative et valable pour une seule personne; Valable 1 an à compter du 1er rendez-vous, à prendre dans le mois suivant le tirage au sort.