Gagnez vos pass pour JUMP XL à Nantes

publié le 27/09/2019 à 17:00

Toute cette semaine,Fun Radio Atlantiquevous offre vos sessions de 2h chez JUMP XL!

Une salle entièrement remplie de trampolines! Ils sont accessibles à tous les sportifs, jeunes et moins jeunes, chacun son rythme, chacun ses activités.

> Jump XL - Nantes

Le Free Jumping est accessible pour les plus de 7 ans, pour les moins de 7 ans, nous proposons des cours de MiniJump. Plus d’informations dans la rubrique “Horaires et Calendrier”.

Profitez de toutes les zones de l’arène de saut (Dodgeball, Parcours Ninja, Tumbling Lane, Tour de saut, etc.). Si tout ça ne vous parle pas, vous pouvez retrouver toute les informations sur le site internet de JUMP XL!

Comment gagner mes places?

Les meilleurs cadeaux sont à gagner avec Fun Radio Atlantique, 103.4 à Nantes et 103.6 à Saint Nazaire!

Modalités:

Tirage au sort jeudi; Les gagnants seront contactés par téléphone ou par mail.

1- Si le lot est à récupérer physiquement, il restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Atlantique se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.

2- Seul une personne habitant sur la zone de diffusion de Fun Radio Atlantique [103.4 et 103.6FM], et n'ayant pas remporté un lot dans les 2 derniers mois pourra remporter son lot. Une pièce justificative pourra être demandée.