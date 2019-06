GAGNEZ VOTRE TABLE VIP A LATZARRO

publié le 04/06/2019 à 14:30

Vous voulez passer une soirée en VIP à Latzarro ?



POMPOUGNAC LATZARRO 2019

POUR GAGNER VOTRE TABLE VIP

Du lundi au vendredi, écoutez Fouco sur Fun Radio Méditerranée entre 12h et 16h et soyez le ou la plus rapide à appeler le 04 67 602 625 !

Stéphane Pompougnac mixera tous les jeudis !



LATZARRO

Cliquez ici pour découvrir le site

Route du Grand Travers, Carnon-Plage



En partenariat avec Attrape-Rêve