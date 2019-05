GAGNEZ VOTRE VOYAGE EN ESPAGNE

publié le 16/05/2019 à 13:12

Vous voulez partir 3 jours tous frais payés en Espagne ?



Barcelone



Au choix, on vous propose :

BARCELONE

GERONE

MADRID

SARAGOSSE

FIGUERAS

TARRAGONE

Séjour pour 2 personnes avec Transport et Hébergement grâce à Renfe - SNCF en coopération !

POUR GAGNER

Du lundi au vendredi, écoutez Fouco sur Fun Radio Méditerranée entre 12h et 16h, dès que vous entendez le signal du Smash Fun, soyez le ou la plus rapide à appeler le 04 67 602 625 !