Gagnez votre week-end à deux aux Echappées Romantiques

Toute cette semaine, Fun Radio Atlantique vous offre votre week-end à deux aux Échappées Romantiques, à Héric dans le 44 !

Gîte avec sauna balnéo près de Nantes

Le Refuge, c'est l'endroit idéal pour une nuit insolite en amoureux à Héric !Cet ancien garage a été intégralement réhabilité en gîte avec sauna balnéo pour les amoureux. Des fondations à la couverture, rien n’a été laissé au hasard, pour que vous lâchiez prise au travers d’un décor où la végétation a repris ses droits. Pierre, bois, métaux rouillés, assimilés à une végétation luxuriante, vous mettent alors dans une ambiance très confortable.

le-refuge-heric 6 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > le-refuge-heric lit piece-vie-poele douche-xxl salon-cuisine baignoire-double 1 / 1 < > +

Ce gîte avec sauna et balnéo double a donc été aménagé autour du thème « cocooning ». Décoration soignée, salle d’eau avec chromothérapie et lumière tamisée, pour vous inviter à la sensualité et au romantisme. Un spa double orienté vers l’extérieur vous permet de profiter du jardin arboré et clos, sans vis à vis. L’espace salon vous invite au repos…

Après une bonne séance de spa, puis de sauna, finissez par une douche XXL. Détente, plaisir aquatique, et relâchement.

Enfin, si vous avez besoin de reprendre des forces, la cuisine est conçue pour profiter des menus de notre traiteur et également pour déboucher le champagne offert par Fun Radio !

L’espace extérieur est très arboré et intimiste.

Le refuge, une expérience hors du temps, un véritable moment de détente & de bien-être avec votre partenaire.

Comment gagner?

Écoutez Corentin entre midi et 16h toute la semaine sur Fun Radio!

Dès que vous entendez le signal du SMASH FUN, soyez les plus rapides à appeler le numéro gratuit:

> 02 722 531 71 et gagnez 1 Week-end pour 2 personnes comprenant une nuit au refuge (Valable le vendredi, samedi ou dimanche soir hors vacances scolaire), petit-déjeuner et bouteille de champagne compris!

Comment écouter?

En voiture, chez vous, ou au travail:Que vous soyez à Saint-Nazaire, en Pays Nantais, ou sur la Côte Atlantique, écoutez Fun Radio Atlantique depuis votre radio, sur le 103.4 (Nantes) et 103.6FM (Saint Nazaire)!

Vous pouvez aussi télécharger l'application Fun Radio sur Android et Ios, puis sélectionnez votre ville (Nantes ou Saint-Nazaire) pour être sûr de ne pas louper le signal du Smash Fun!

Modalités de jeu:

Fin de l'opération le vendredi 2 avril 2021.

1- Si le lot est à récupérer physiquement, il restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Atlantique se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.2- Seul une personne habitant sur la zone de diffusion de Fun Radio Atlantique [103.4 et 103.6FM], et n'ayant pas remporté un lot dans les 2 derniers mois pourra remporter son lot. Une pièce justificative pourra être demandée.