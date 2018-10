Grève interprofessionnelle, réseau Stan à Nancy impacté, le FC Metz en tête de Ligue 2 : l'actu de ce mardi 9 octobre 2018

publié le 09/10/2018 à 09:05

La grève générale et interprofessionnelle aujourd’hui en France et en Lorraine. Une manifestation est prévue cette après-midi à Metz à l’appel des syndicats. Rendez-vous à 14h place des droits de l’homme devant le centre Pompidou.

A Nancy, rendez-vous à 14h place Maginot, à la gare SNCF à Bar-le-duc, devant la préfecture à Epinal. Une mobilisation est prévue ce matin à Verdun à 9h30. Rassemblement sur le parking du 8 mai.



Et cette journée de mobilisation perturbe le trafic sur le réseau Stan à Nancy. 60% du service est assuré. Les bus et tram circulent en horaires de vacances scolaires soit toutes les 7 minutes pour les lignes 1 à 6 et 16, en horaires du dimanche pour les lignes 7 à 15. aucun service n’est assuré pour les ligne 17,18 et 19.

Palpaction aujourd’hui à Nancy. Dans le cadre d’Octobre rose, des ateliers pédagogiques de palpation des seins sont mis en place à la policlinique de Gentilly. Des professionnels aideront les femmes à appréhender les bons gestes pour participer à la détection précoce de cancer.





En foot, le FC Metz reprend la tête du classement de Ligue 2. Les Grenats ont été battre les sochaliens hier en clôture de la 10ème journée de championnat. Score final : 2-1.