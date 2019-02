Jérémy Ferrari : Il faut laisser les gens s'affirmer

publié le 14/02/2019 à 15:45

Alors que le DVD de son spectacle "Vends 2 pièces à Beyrouth" est DVD de platine, Jérémy Ferrari a lancé une grande tournée des Fnac pour en faire la dédicace.

Mercredi 13 février, il était à Polygone Montpellier et on l'a invité dans nos studios.



Avec Jérémy Ferrari, on a discuté de son DVD : le bonus avec un documentaire d'1 an sur sa vie aujourd'hui, son implication dans l'humour Africain en France, les anecdotes de sa mère et son attachement au public.

300.000 spectateurs ont assisté à "Vends 2 pièces à Beyrouth" le 2ème spectacle de Jérémy Ferrari. On a évoqué certains passages.

En 2019, beaucoup d'événements quotidiens sont souvent justifiés par une "bonne communication". Entre les photos détournées de Bernard-Henri Lévy et les placements de produits, Jérémy Ferrari explique comment il arrive à faire rire avec ces sujets.

Après "Hallelujah Bordel" et "Vends 2 pièces à Beyrouth", Jérémy Ferrari reviendra sur scène en 2020 avec un spectacle sur le thème de la Santé.

