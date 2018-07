L'Espace Logement Etudiant à Montpellier : Tout pour s'installer !

publié le 19/07/2018 à 08:29

Vous faites partie des heureux inscrits à l'université ou dans une école pour la poursuite de vos études, reste plus qu'à trouver un logement et vous installer, mais ce n'est pas une mince affaire.



Vous devez entreprendre les démarches pour sur les aides auxquelles vous avez droit, vous informer sur la banque, le financement de vos études, la sécu et la mutuelle étudiante, prendre un abonnement aux transports en commun, et tout ce qui concerne la vie étudiante sans oublier vos loisirs bien sûr. Vous avez l'impression qu'une montagne se dresse devant vous... par où commencer ? Où aller ? Pour ça, on a la réponse !

Rendez-vous à l'Espace Logement Étudiant jusqu'au 14 septembre de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30, à l'hôtel de ville de Montpellier (Lignes 1, 3 et 4 arrêt Moularès - Hôtel de Ville). L'entrée est gratuite.



Sur place vous trouverez des annonces de logements actualisées tous les jours, en chambre d'étudiant, studio ou en colocation. Des téléphones et internet sont mis à votre disposition pour entamer vos démarches administratives, saisir votre dossier Caf, rencontrer des conseillers du Crous, le Service Jeunesse de la ville de Montpellier, de la TAM, d'Orange, Le Crédit Agricole du Langudeoc, la MEP... Vous rencontrerez aussi d'autres étudiants.



Pour plus d'efficacité, avant de venir à l'Espace Logement étudiant, munissez-vous des documents qui pourront vous être demandés lors de vos démarches, ainsi que de leur photocopie : Pièce d'identité (recto-verso), RIB, carte étudiant, quittance de loyer si vous en avez, photos d'identité...



Enfin, vous trouverez également sur place Le Guide Etudiant du Logement dans lequel vous trouverez de nombreuses informations et adresses utiles.



Une fois tout réglé, vous pourrez enfin profiter des joies de ce bel été à Montpellier, des sorties et des nombreuses activités de loisirs dont vous serez forcément informés en écoutant le Son Dancefloor de Fun Radio Méditerranée à Montpellier sur le 91.8 FM ou sur l'appli (activer la géolocalisation).



Bienvenue à Montpellier !