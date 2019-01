Le Grand Débat National à Nancy et Metz

publié le 29/01/2019 à 05:53

Dans le cadre du Grand Débat National voulu par le Président de la République suite à la crise des "Gilets jaunes", les villes lorraines se mobilisent pour permettre aux habitants de s'exprimer.



A Nancy, une plateforme de concertation a été lancée sur Internet. La ville a ouvert un espace où les citoyens peuvent débattre des thématiques et des questions posées par Emmanuel Macron à savoir la fiscalité et les dépenses publiques, l'organisation de l'Etat et des services publics, la transition écologique, la démocratie et la citoyenneté. Ils peuvent également déposer des idées et des propositions sur ces catégories ou sur un tout autre sujet.

Nancy lance sa plateforme de concertation en ligne

De son côté, Metz s'investit également. La ville organise à partir du mois prochain quatre réunions publiques dans le grand salon de l’hôtel de ville. Elle reprennent les thèmes proposés par le gouvernement. Ces rendez-vous sont ouverts à tous dans la limite des places disponibles. Les discussions seront ensuite mises en ligne sur le site metz.fr. Des cahiers de doléances sont déjà mis en place à l'hôtel de ville et dans les mairies de quartier.

Le programme des réunions organisées à Metz

Planning des rendez-vous, à 18h30 :

- Jeudi 14 février, réunion sur la fiscalité et les dépenses publiques

- Vendredi 22 février, réunion sur l'organisation de l'Etat et les services publics

- Lundi 25 février, réunion sur la transition écologique

- Mercredi 6 mars, réunion sur la démocratie et citoyenneté