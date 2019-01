Malbouffe : Metz, deuxième "pire ville de France"

publié le 25/01/2019 à 09:52

Metz est deuxième sur le podium des villes françaises les plus touchées par la malbouffe selon une étude de mypharma.info. Le site a élaboré, pour la quatrième année consécutive, un classement des villes les plus frappées par la malbouffe. Il s'agit de faire un ratio du nombre d'établissements de restauration rapide pour 1000 habitants.Selon le site, le but est de questionner le rôle des enseignes de restauration rapide dans nos habitudes de consommation et non pas de pointer du doigt les habitudes de consommation.





Bordeaux reste au sommet par rapport à l'année dernière. Metz en revanche était 17ème en 2018. Elle monte sur la deuxième marche avec ses 0,1866 restaurants pour 1000 habitants.

Seules les 32 plus grandes villes du pays ont été prises en compte.