Manif' des "Gilets jaunes" demain à Nancy : la ville prend des mesures de sécurité

publié le 18/01/2019 à 07:22

Les "Gilets jaunes" seront encore mobilisés ce week-end en Lorraine. Une nouvelle manifestation régionale est prévue à Nancy demain. Rendez-vous à 13h place de la République.



Des mesures de sécurité sont donc mises en place. Le Parc de la Pépinière et le jardin Godron resteront fermés tout comme le musée des Beaux-Arts et le musée Aquarium de Nancy.

Un arrêté municipal interdit le stationnement en centre-ville de minuit jusqu'à 20h. Les rues Pierre Fourier, Saint-Julien, Lyautey, Maurice Barrès, des Dominicains sont concernées.

La ville demande aux habitants de ce secteur de rentrer leurs poubelles pour éviter les incendies.



Les terrasses sont interdites place Stanislas et place Charles III.



L'acte X du mouvement aura lieu également en Moselle à Phalsbourg et à Saint-Avold.



Une seconde manifestation aura lieu dimanche à Nancy entre 15h30 et 17h place Simone Veil. Il s'agit d'un sitting organisé par les femmes Gilets jaunes qui se sont baptisées "les AMAJAUNES 54".