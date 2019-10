Mettre un pain au sida avec la "love baguette"

publié le 08/10/2019 à 09:14

Acheter une baguette de pain et lutter contre le sida, c’est possible jusqu’au 15 octobre grâce à la "love baguette". Une initiative lancée par AIDES pour la troisième année consécutive avec les boulangeries de France. Pour une baguette en forme de ruban - emblématique de la lutte contre le sida - achetée à 2 euros, 1 euro est reversé à l’association.

Une trentaine de boulangeries prend part à l'initiative en Lorraine.

A Nancy, la boulangerie de Jessie Jeannel participe pour la première fois à l’opération. Une vingtaine de "love baguette" est produite chaque jour. "On a mis en place la baguette "tradition" parce que c'est notre plus grosse vente. Dans la maladie, ce n'est jamais facile donc si on peut aider. Et puis, si je peux continuer l'opération pus longtemps, je la continuerai."

Toutes les infos et les boulangeries participantes sur lovebaguette.com