MOON NIGHT PARTY by COM TOGETHER

Quoi de mieux qu'une soirée étudiante ?

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé



On se retrouve le Jeudi 18 Octobre à partir de 20h au Dieze Club de Montpellier pour fêter les 2 ans et demi de Com Together !

MOON NIGHT PARTY

Fun Radio Méditerranée partenaire de cet événement immanquable !



Au programme :

- Animation Mario Hoverkart

- Laser Game Indoor et Outdoo

- Des cadeaux à gagner pendant toute la soirée

- Dj Sets (2 salles - 2 ambiances)



Pour avoir accès aux préventes, cliquez ici.