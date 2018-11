Nancy : Stanislas englobé

publié le 21/11/2018 à 07:39

La statue de Stanislas a été englobée hier-après-midi, place Stanislas. Un décor spécialement conçu à l'occasion des fêtes de Saint-Nicolas.



Il est constitué de barres d'acier et de tôles d'acier ajoutées et découpées au laser, un travail réalisé par les ateliers municipaux de la ville qui ont monté, soudé et peint l'ensemble. Le pied du globe sera paré de milliers de fleurs de cerisier, emblématiques du pays invité, le Japon.



Il reste dans le thème du futur défilé "Les 4 éléments" et symbolise les valeurs universelles véhiculées par le patron des Lorrains, protecteurs des enfants et chef des marins.