Participez à La ruée des Fadas 2020 avec Fun Radio

publié le 28/02/2020 à 15:00

Toute cette semaine, Fun Radio Atlantique vous offre votre dossard pour la Ruée des Fadas!

La Ruée des Fadas est une course à pied déguisée avec des obstacles à franchir. Une épreuve sportive dans la nature pleine d’aventure, de fun et de délires!

Les Fadas s’élancent, déguisés et en équipe (ou solo), sur un parcours de 8km avec des obstacles naturels et du style parcours du combattant, pour relever le défi. Participez à La Ruée des Fadas pour vous dépasser et vous amuser entre amis, collègues, ou en famille (à partir de 16 ans). Tous les participants qui franchiront la ligne d’arrivée remporteront Le cadeau “Finisher” souvenir de la course et de cette journée inoubliable ! Tous les obstacles peuvent être contournés sans pénalités.

Le mieux reste de voir à quoi cette course ressemble! Regardez ce qu'il s'est passé à Nantes l'année dernière:



> #AfterMovie LA Ruée des Fadas #Nantes2019

Gagner mon Dossard :

Pour tenter votre chance, facile !

Envoyez maintenant vos coordonnées ci-dessous pour participer au tirage au sort:

Vous pouvez aussi liker et partager la publication sur le Facebook de Fun Radio Atlantique pour augmenter vos chances de gagner!

(Le formulaire peut mettre un peu de temps à apparaître):

Un ravitaillement est prévu par l’organisation, en milieu et en fin de parcours.

Une ambiance conviviale et festive avec des animations toute la journée sur le village Fadas qui est accessible gratuitement au public.

Plus d'infos

Rendez-vous cette année le 31 Mai à Saint Philbert de Grand Lieu: Entre canal et rivière, l’île de la Boulogne et son plan d’eau de 5 hectares offrent un cadre idéal pour l’organisation de La Ruée des Fadas Nantes 2020!

Besoin de plus d'infos? Instagram: @CorentinRadio

La ruée des Fadas, avec Fun Radio Atlantique, 103.4 à Nantes et 103.6 à Saint Nazaire!

Modalités:Tirage au sort jeudi; Les gagnants seront contactés par téléphone ou par mail.

1- Si le lot est à récupérer physiquement, il restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Atlantique se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.

2- Seul une personne habitant sur la zone de diffusion de Fun Radio Atlantique [103.4 et 103.6FM], et n'ayant pas remporté un lot dans les 2 derniers mois pourra remporter son lot. Une pièce justificative pourra être demandée.