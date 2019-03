Rejig : Le sac à dos solaire de deux Lorrains

publié le 26/03/2019 à 11:02

Deux Messins ont conceptualisé et créé le sac à dos solaire. Le bagage, qui comprend un panneau à UV et une batterie permet de recharger un appareil en voyage sur un port USB.

L'idée vient d'une expérience sur le terrain de Jonas Perrin, l'un des deux co-fondateurs : " A l'été 2017,

j'étais en voyage et j'avais plus de batterie sur mon téléphone. Je me suis dit que c'était dommage que sur les sacs à dos, il n'y ait pas de panneau solaire. J'en ai parlé à Jean Mauchoffé qui a tout de suite été emballé et a dessiné un croquis."



Le panneau solaire récolte donc l'énergie du soleil. A l'intérieur, la batterie est rechargée grace au panneau solaire et peut elle recharger les technologies comme le smartphone ou encore une caméra.

300 exemplaires ont déjà été vendus et d'autres modèles pourraient voir le jour. Les créateurs planchent notamment sur des versions colorées. En effet, le sac est - pour le moment - commercialisé en noir.



D'autres projets sont également envisagés par les deux Lorrains : " On aimerait créer un sac à dos en textile solaire. Ce serait un panneau solaire en "dur" intégré directement dans le textile. Quand on est dehors toute la journée, au milieu de l'après-midi on se rend souvent compte qu'on a plus de batterie. Là, ça permet d'avoir une prise à portée de main un peu partout !", explique Jonas Perrin.



Toutes les infos sur rejig.fr