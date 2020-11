Tentez l'expérience du SAUT en parachute !

publié le 13/11/2020 à 16:00

Toute cette semaine, Fun Radio Atlantique vous offre votre saut en parachute tandem chez Vendée Évasion Parachutisme !



> Rétrospective Vendée Evasion 2019

Envie de vivre un grand moment et de faire le plein d'adrénaline ?

Vendée Évasion vous permet de réaliser votre saut en parachute accompagné de parachutistes professionnels au dessus de la baie des Sables d'Olonne !

Le parachute, c'est l'assurance de profiter à 100% des sensations: Votre moniteur s'occupe de tout afin que votre souvenir soit mémorable !

Expérimentez 50 secondes de chute libre à plus de 200km/h ! Accompagné par un parachutiste professionnel, vous recevrez un briefing de 15mn pour vous préparer au saut. Puis vous vous dirigerez vers l’avion pour vous envoler à 4000 m de hauteur ! Une fois là-haut c’est parti : profitez d’une chute libre indescriptible avant de vous retrouver sous la voile à piloter : virages engagés ou promenade tranquille, c’est au choix !

Prestations incluses :

- Location de la combinaison de saut et des lunettes.

- Briefing de 15 minutes.

- Vol de 15 minutes.

- 50 secondes en chute libre.

- 7 à 8 minutes sous la voile.

Comment gagner?

Écoutez Corentin entre midi et 16h toute la semaine sur Fun Radio!

Dès que vous entendez le signal du SMASH FUN, soyez les plus rapides à appeler le numéro gratuit:

> 02 722 531 71 et gagnez votre saut en parachute !

Pour être sûr de gagner? Likez et partagez la publication sur le Facebook de Fun Radio Atlantique !

Comment écouter?

En voiture, chez vous, ou au travail:Que vous soyez à Saint-Nazaire, en Pays Nantais, ou sur la Côte Atlantique, écoutez Fun Radio Atlantique depuis votre radio, sur le 103.4 (Nantes) et 103.6FM (Saint Nazaire)!

Vous pouvez aussi télécharger l'application Fun Radio sur Android et Ios, puis sélectionnez votre ville (Nantes ou Saint-Nazaire) pour être sûr de ne pas louper le signal du Smash Fun!

Modalités de jeu:

Fin de l'opération le vendredi 20 Novembre 2020.

1- Si le lot est à récupérer physiquement, il restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Atlantique se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.2- Seul une personne habitant sur la zone de diffusion de Fun Radio Atlantique [103.4 et 103.6FM], et n'ayant pas remporté un lot dans les 2 derniers mois pourra remporter son lot. Une pièce justificative pourra être demandée.

3- Deux conditions à remplir sur le jeu Facebook: LIKE et partage. Voir modalité sur le post disponible sur la page "Fun Radio Atlantique". Les modalités de jeu sont applicables pour le jeu Facebook.

4- Fun Radio Atlantique n'engage pas sa responsabilité en cas d'annulation ou report du partenaire.