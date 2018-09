Travaux sur l'A31, l'hommage de Michel Platini à son père : l'actu de ce lundi 24 septembre 2018

publié le 24/09/2018 à 09:59

Attention si vous empruntez l’autoroute A31 près de Toul. L’échangeur est fermé en direction de Dijon et Lyon. Des travaux de rénovation de la chaussée doivent être menés cette semaine. Des déviations sont mises en place. A partir du vendredi 28 septembre au dimanche midi, l’accès à l’A31 depuis Nancy-Metz sera fermé.



Sur l’A4, la bretelle de Semécourt sera fermée les deux prochaines nuits. En cause : des travaux en direction de Strasbourg. La circulation sera donc interrompue entre 21h et 6 du matin. Une déviation sera mise en place.



A Forbach, le service d’urgences pédiatriques de Marie Madeleine a été inondé. L’hôpital a été victime des fortes pluies d’hier soir. L’eau s’est infiltrée dans les plafonds et les murs de l’établissement. Plusieurs enfants ont été déplacés. Les sapeurs-pompiers ont débouché les évacuations. Il faudra attendre plusieurs jours avant la réouverture du service. Il est tout de même assuré normalement.



Il y aura bien un péage sur l'A31. L'Etat a décidé de réaliser la portion nord de l’A31bis malgré l'opération escargot menée ce weekend. Il s'agit d'un contournement à l' ouest de Thionville et d'un élargissement du tronçon Thionville-Luxembourg. Il sera réalisé dans le cadre d’une concession, une société privée réalisera les travaux, estimés à plus d’un demi-milliard d’euros, et mettra donc en place un péage. 80 000 véhicules passent chaque jour sur ce tronçon.



Michel Platini a rendu hommage hier à son père près de Nancy. L’ancien joueur de l’ASNL a dévoilé une plaque devant un stade à Velaine-en-Haye. Il a ensuite donné le coup d’envoi d’un match entre le variété Club de France et une équipe locale.