Un Lorrain pose nu pour le calendrier des facteurs 2019

Le calendrier sexy des facteurs "Des hommes de lettres" est disponible. Douze facteurs français posent nus dont un Lorrain. Alexandre Vilbois, 26 ans, est facteur à Hauconcourt près de Metz. "Quand j'ai reçu le catalogue, j'ai vu l'appel à candidatures, j'ai hésité pendant 2 semaines et je me suis "c'est pour une association" et puis c'est aussi une façon pour moi de me surpasser. En voyant le résultat je suis fier d'avoir participé à ce calendrier."



Il était le plus jeune des mannequins rassemblés à Paris pour le shooting : "Chaque facteur était seul avec le photographe. Ça a duré environ une heure. On a posé d'abord en caleçon pour trouver la position."



Le calendrier "Des hommes de lettres" rassemble 12 facteurs français

Une partie des fonds récoltés de la vente des calendriers sera reversé à l'association "Les Blouses Roses" qui divertit les personnes âgées en maison de retraite et les enfants à l'hôpital. Une cause importante pour Alexandre Vilbois : "Ça me tenait à cœur, j'avais eu écho de cette association par ma sœur, aide-soignante."



Le calendrier est disponible auprès de votre facteur pour 19,95€. Un euro sera reversé à l'association "Les Blouses Roses".

