UPSIDE : DECOUVREZ LA REALITE VIRTUELLE

publié le 28/11/2018 à 18:14

Vous vous souvenez de ce film Fun Radio ?



> Ready Player One - Bande-Annonce

Aujourd'hui grâce à Upside, on peut enfin vivre les mêmes sensations que dans le film Ready Player One !

UPSIDE ARCADE

A Montpellier, venez tester la réalité virtuelle dans un parc de 700m2 et découvrez les 4 univers.

Arcade

Cet univers se joue avec l'HTC Vive (le meilleur casque de réalité virtuelle aujourd'hui) et vous donne accès à une grande bibliothèque de jeux dont vous pouvez profiter seul(e) ou avec vos potes.



Arena

Dans cet univers, grâce au simulateur vous avancez avec vos propres jambes ! Êtes-vous prêt pour le champ de bataille ?



Sensation

Avec cet univers, vous allez vivre les expériences de réalité virtuelle les plus inédites et les plus immersives.



Aventure

Imaginez un mélange d'Escape Game et de jeux de rôles... C'est ce qui vous attend dans cet univers onirique.



INFOS

Numéro de téléphone

04 34 40 21 88

Adresse

83 rue François Coli, Mauguio

(Lien Google Maps)

JEU

Pour gagner 1h20 de réalité virtuelle chez Upside : du lundi au vendredi, écoutez Fouco sur Fun Radio Méditerranée entre 12h et 16h, dès que vous entendez le signal du Smash Fun, soyez le ou la plus rapide à appeler le 04 67 602 625 !