URBAN TRAIL MONTPELLIER 2018

publié le 21/11/2018 à 12:39

Est-ce que vous êtes prêt(e)s pour cet événement immanquable ?



URBAN TRAIL MONTPELLIER 18

INFOS

LIEU : Le départ et l'arrivée se font sur la Place George Freche - Parvis de l'Hôtel de Ville, Montpellier.

Cliquez ici pour ouvrir la Google Maps.

HORAIRES :

Handi Urban : 14h

Challenge Etudiant : 16h

Urban Kids : 16h30

Courses 12Km : 19h



COURSES

Découvrez les différentes courses de l'Urban Trail Montpellier.



+12KM SOLO / DUO / RELAIS



Le parcours se fait dans les rues du centre historique de Montpellier ou escaliers, petites rues piétonnes, trottoirs et jardins vous attendent. Vous aurez la chance de pouvoir traverser certains monuments de Montpellier.

Horaire : 19h

+URBAN KIDS

On vous propose trois courses enfants. C’est en toute sécurité grâce aux nombreux bénévoles et en solidarité avec les associations partenaires. Déguisements, maquillages seront les bienvenus sur la ligne de départ.

Horaire : 16h30

URBAN KIDS



+HANDI URBAN TRAIL



Parce que le sport doit être accessible à tous.

Des courses adaptées aux personnes en situation de handicap seront organisées en partenariat avec l’association enVol.

Handi Urban : 14h

+CHALLENGE ETUDIANT

URBAN TRAIL ETUDIANT AFFICHE

Avec 130 000 étudiants, Montpellier est l’une des villes les plus attractives en France. L’Inter-BDE de Montpellier est un challenge étudiants inédit où les participants vont composer des équipes de 2 et découvrir des lieux cultes de Montpellier.

URBAN TRAIL ETUDIANT PRINCIPE

La course s’organisera sous forme d’équipe de relais à 2 sur 12km. Chaque équipe doit réaliser le parcours de 12km, soit 6km par personne. Le passage de relais aura lieu au Peyrou.

Horaire : 16h

URBAN TRAIL ETUDIANT PROGRAMME





+CHALLENGE ENTREPRISE



C’est une expérience sportive et humaine qui fédère vos collaborateurs.

C’est l’occasion également d’inviter des clients ou des fournisseurs à partager avec votre entreprise un événement sportif majeur.

Horaire : 19h

URBAN TRAIL ENTREPRISE



PROGRAMME SOIREE

Fouco : "Après la course, je serai au micro pour la remise des prix et pour lancer le mix ! On va prendre les platines devant l'Hôtel de Ville pour vous faire danser et créer ensemble une fête incroyable. Tibass sera là pour mixer vos tubes préférés et nous faire passer un début de soirée de ouf !

Forcément, y aura un finish dans une grande boîte de Montpellier... L'endroit est tenu secret pour le moment...

Rendez-vous le 8 septembre pour l'Urban Trail !"





Pour cet événement immanquable, on crée une équipe Fun Radio Méditerranée

Gagnez votre dossard et courrez sous les couleurs de Fun !