publié le 13/04/2021 à 11:50

Qui de Alesso ou Armin van Buuren gagnera cette course ? Un duel au sommet est à découvrir dans le clip vidéo de la chanson Leave A Little Love, sortie en mars dernier. Une chanson indéniablement entêtante et prenante que les deux artistes ont souhaité transporter dans un univers vidéoludique complétement futuriste et coloré pour les besoins de leur clip.

Modélisé entièrement en 3D, on les retrouve ainsi aux commandes de deux gros bolides particulièrement puissants les propulsant à une vitesse folle tout au long de la course. Poussades brutales, pièges malicieux et missile rocambolesque lancé, les deux DJ n'y vont pas de main morte lors cet affrontement.

Une inspiration clairement encrée dans la culture pop (le jeu vidéo, le cinéma, les séries, la bande dessinée). Il faut dire que Armin van Buuren n'a jamais caché sa passion pour les jeux vidéo. L'artiste de 44 ans partage parfois sur ses réseaux sociaux des photos de lui manette en main. En 2010, l'artiste néerlandais avait même dévoilé son propre jeu rythmique sur Nintendo Wii, In The Mix featuring Armin van Buuren, une simulation de DJ.

