publié le 22/11/2019 à 19:07

Il a enflammé les studios de Fun Radio. Lost Frequencies était l'invité ce vendredi 22 novembre 2019 du Before Party Fun avec JB et Alex Wat. L'artiste de 25 ans, originaire de Bruxelles, en Belgique, est l'une des figures emblématiques de la scène électro.

Ses tubes, Are You With Me, Reality, Crazy ou bien encore Melody, ont connu une résonance internationale puisqu'ils comptabilisent des millions de vues sur YouTube.

En cette fin de semaine, le jeune DJ Belge nous a offert un beau moment de détente lors de son mix. Celui-ci aura de quoi ravir ses fans, qui sont plus de 700 000 à le suivre son compte Instagram.

Lost Frequencies s'est également confié sur Fun Radio. Quels sont ses projets pour 2020 ? Travaille-t-il sur un nouvel album ? Tout un tas de questions auxquelles l'artiste a eu plaisir à répondre au micro de JB et Alex Wat.